Названа страна, которая срывает переговоры России и США по Украине

Великобритания стремится сорвать начавшийся переговорный процесс между Россией и США по Украине и убедить Вашингтон продолжить финансовую и военную помощь Киеву. Об этом РИА Новости заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, Британия стремится убедить Соединенные Штаты в том, что помощь киевскому режиму является единственной возможностью урегулировать конфликт на Украине.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявлял, что Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и мирного урегулирования.

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.