Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно наносили артиллерийские удары по телам не выживших российских солдат под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, военные армии РФ всегда поднимают тела украинских солдат, складывают их в мешки и передают противнику.

Командир батальона, который отражал контрнаступление ВСУ весной-летом 2023 года под Работино, рассказал военкору, что когда российские бойцы поднимали тела своих сослуживцев и складывали их для дальнейшей эвакуации, то армия Украины била по этим местам.

«Украинские военные, наблюдая за этим с коптера, наносили по этим местам артиллерийские удары, разрывая на куски тела... солдат, чтоб нечего было эвакуировать», — написал он.

Сладков задался вопросом: «Кто они после этого?»

25 августа замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады в составе 5-й армии группировки российских войск «Восток» с позывным «Степа» рассказал, что украинские бойцы при отступлении бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, расположенном в Днепропетровской области. По его словам, в основном украинские солдаты сбрасывали тела сослуживцев в окопы и после этого отступали.

Украина за три года боевых действий потеряла 1,7 млн человек. Это выяснили российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики. Из нее стало известно, что только в 2025-м в боях были уничтожены рекордные 621 тыс. украинских военных. Такие данные сильно расходятся с официальными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ДНР нашли подвал с десятками тел украинских военных.