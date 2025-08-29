На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов потребовал перевести военно-строительный комплекс на новую модель

Белоусов: до 2026-го нужно перейти к новой модели военно-строительного комплекса
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство обороны России должно до конца года перейти к новой модели работы военно-строительного комплекса для сокращения числа объектов незавершенного строительства. Об этом говорится в тезисах выступления министра обороны Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства.

«До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями и создать условия для нормальной работы подрядных организаций», — сказал Белоусов.

По словам министра, результатом этих мер должно стать сокращение количества объектов незавершенного строительства.

29 августа Белоусов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ. В ходе встречи он рассказал, что военное ведомство в 2025 году увеличило план набора на службу по контракту. Также министр заявил, что ири военные академии с сентября начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехнических комплексов.

Ранее Белоусов сообщил о высоком уровне возвращения раненых бойцов в строй.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами