Белоусов потребовал перевести военно-строительный комплекс на новую модель

Белоусов: до 2026-го нужно перейти к новой модели военно-строительного комплекса

Министерство обороны России должно до конца года перейти к новой модели работы военно-строительного комплекса для сокращения числа объектов незавершенного строительства. Об этом говорится в тезисах выступления министра обороны Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства.

«До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями и создать условия для нормальной работы подрядных организаций», — сказал Белоусов.

По словам министра, результатом этих мер должно стать сокращение количества объектов незавершенного строительства.

29 августа Белоусов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ. В ходе встречи он рассказал, что военное ведомство в 2025 году увеличило план набора на службу по контракту. Также министр заявил, что ири военные академии с сентября начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехнических комплексов.

Ранее Белоусов сообщил о высоком уровне возвращения раненых бойцов в строй.