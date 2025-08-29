На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три военные академии откроют 11 новых специальностей с сентября

Белоусов: подготовка военных по 11 новым специальностям начнется в сентябре
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Три военные академии с сентября начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехнических комплексов. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта «Военное образование — на службе Отечеству», — сказал Белоусов.

Министр также назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года.

«Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения», — добавил глава военного ведомства.

В ходе своего выступления Белоусов также отметил, что развитие стратегических ядерных сил (СЯС), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), связи, управления и технологий искусственного интеллекта. средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) определены ключевыми приоритетами государственной программы вооружения России.

Ранее министр обороны РФ раскрыл потери ВСУ с начала 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами