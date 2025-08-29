Три военные академии откроют 11 новых специальностей с сентября

Белоусов: подготовка военных по 11 новым специальностям начнется в сентябре

Три военные академии с сентября начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехнических комплексов. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта «Военное образование — на службе Отечеству», — сказал Белоусов.

Министр также назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года.

«Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения», — добавил глава военного ведомства.

В ходе своего выступления Белоусов также отметил, что развитие стратегических ядерных сил (СЯС), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), связи, управления и технологий искусственного интеллекта. средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) определены ключевыми приоритетами государственной программы вооружения России.

