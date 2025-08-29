На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов сообщил о высоком уровне возвращения раненых бойцов в строй

Белоусов: показатель возвращения бойцов РФ в строй после ранения составляет 97%
РИА Новости

Показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам главы военного ведомства, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий.

«Это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой», — добавил Белоусов.

Глава Минобороны подчеркнул, что медицинское освидетельствование участников специальной военной операции, получивших ранения в ходе боевых действий, ускорилось в два раза. По его словам, в армии были созданы шесть мобильных военно-врачебных комиссий (ВВК). Благодаря этому нагрузка на стационарные ВВК снизилась на 80%.

29 августа Белоусов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ. В ходе встречи он также рассказал, что военное ведомство в 2025 году увеличило план набора на службу по контракту.

Ранее Белоусов рассказал о зарплатах медиков в зоне СВО.

