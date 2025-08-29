На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России увеличили план набора на военную службу по контракту

Белоусов: план набора на военную службу по контракту вырос в 2025 году
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

В России в 2025 году увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту, рассказал на заседании коллегии Минобороны РФ руководитель ведомства Андрей Белоусов. Его цитирует пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — заявил министр.

Белоусов также отчитался о продвижении ВС РФ в зоне СВО, раскрыл потери ВСУ и рассказал о модернизации российских войск и направлениях развития.

В июле замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2025 года более 210 тысяч человек заключили контракты на военную службу в Вооруженных силах России.

В мае он говорил, что в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тысяч человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе».

Ранее сообщалось, что в России статус ветерана могут распространить на всех добровольцев-штурмовиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами