В России увеличили план набора на военную службу по контракту

Белоусов: план набора на военную службу по контракту вырос в 2025 году

В России в 2025 году увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту, рассказал на заседании коллегии Минобороны РФ руководитель ведомства Андрей Белоусов. Его цитирует пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — заявил министр.

Белоусов также отчитался о продвижении ВС РФ в зоне СВО, раскрыл потери ВСУ и рассказал о модернизации российских войск и направлениях развития.

В июле замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2025 года более 210 тысяч человек заключили контракты на военную службу в Вооруженных силах России.

В мае он говорил, что в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тысяч человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе».

Ранее сообщалось, что в России статус ветерана могут распространить на всех добровольцев-штурмовиков.