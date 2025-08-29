На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов напомнил, на сколько больше зарплата у медиков в зоне СВО

Белоусов: гражданские врачи в зоне СВО получают втрое больше, чем в регионах
true
true
true

Гражданские врачи в зоне СВО получают заработную плату втрое больше, чем в регионах, в которых они работали до мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

Белоусов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил увеличить оплату труда гражданского медицинского персонала в зоне проведения СВО на 200% для врачей и на 100% для среднего и младшего медицинского персонала. Министр отметил, что эта мера позволила увеличить укомплектованность полевых госпиталей и больниц в новых регионах.

По словам Белоусова, он лично уже поручил проработать меры по материальной поддержке военных врачей для сохранения имеющегося кадрового потенциала.

Кроме того, он отметил, что сроки медосвидетельствования раненых военных сократились в два раза благодаря созданию шести новых мобильных военно-врачебных комиссий (ВВК).

Ранее Белоусов объяснил изменение перечня военно-учетных специальностей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами