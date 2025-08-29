Белоусов оценил ситуацию с медосвидетельствованием раненых участников СВО

Медицинское освидетельствование участников специальной военной операции (СВО), получивших ранения в ходе боевых действий, ускорилось в два раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

По его словам, в армии были созданы шесть мобильных военно-врачебных комиссий (ВВК). Благодаря этому нагрузка на стационарные ВВК снизилась на 80%.

«Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза», — подчеркнул Белоусов.

На этом фоне он поручил продолжить работу в этом направлении и увеличить количество ВВК для работы на особо важных участках фронта.

29 августа Белоусов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ. В ходе встречи он рассказал, что военное ведомство в 2025 году увеличило план набора на службу по контракту.

Также он сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала текущего года потеряли более 340 тыс. человек и свыше 65 тыс. единиц техники. В связи с этим боевой потенциал украинских войск оказался значительно снижен.

Ранее военный врач рассказал о системе подземных госпиталей в зоне СВО.