В Госдуме заявили, что 18 лет — отличный возраст для армии

В армию лучше идти сразу после школы, в 18 лет, потому что к 21 году у многих юношей появляются семьи и финансовые обязательства. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя идею повышения нижней планки призывного возраста.

«По решению российского президента к 2026 году наша армия должна быть увеличена до 1,5 миллиона человек. К тому же из-за рубежа нам постоянно угрожают — Германия строит гигантские заводы по производству снарядов и возобновляет обязательный призыв в бундесвер; Франция и Великобритания намерены отправить на Украину свои немалые воинские контингенты. Мы должны быть готовы к тому, чтобы противостоять этим множащимся новым вызовам со стороны Запада. Конечно, речь идет и о масштабном увеличении производства ВПК, но и без личного состава не обойтись — города берет не кто-то, города берет пехота. А в стране, между прочим, очередная демографическая яма — рождаемость снижается третий год подряд, и сейчас цифра, 1,2 миллиона человек в год, минимальная за весь постсоветский период. Поэтому изменять нижнюю возрастную границу призыва, если честно, считаю нецелесообразным. 18 лет – отличный возраст с физической точки зрения, а вот к 21 году у многих уже семьи, дети, финансовые обязательства, отказаться от которых сложнее, чем сразу после школы», — сказал он.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что после окончания спецоперации на Украине призывной возраст в России может было бы поднять с 18 до 21 года. Парламентарий добавил, что возможность увеличения минимального призывного возраста обсуждалась, однако было решено ограничиться только повышением верхнего порога — с 27 до 30 лет.

Ранее в России установили новые цели по снижению числа негодных к военной службе.