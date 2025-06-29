В России снизят число не годных к военной службе граждан

В России установили новые цели по снижению числа не годных к военной службе

Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе продлена с 2030 до 2036 года. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, передает ТАСС.

В документе говорится, что число граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, должно снизиться в регионах России до 17,5% в 2030 и до 16% в 2036 году.

Помимо этого, в распоряжении предусматривается и дальнейший рост показателя годности к военной службе граждан, а также увеличение доли граждан призывного возраста, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 85% к 2030 и 90% к 2036 году.

Расширены также цели, задачи и принципы системы подготовки граждан к военной службе.

В этом году весенний призыв проходит с 1 апреля до 15 июля, планируется призвать около 160 тысяч человек. Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действует с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек.

После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

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