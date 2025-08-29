На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили возможность повышения призывного возраста после СВО

Депутат ГД Смолин: повышение призывного возраста до окончания СВО маловероятно
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

После окончания спецоперации на Украине призывной возраст в России может измениться с 18 до 21 года. Об этом в интервью Абзац.медиа заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Сейчас повысить призывной возраст в России до 21 года малореально. Но как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться», — заявил он.

Парламентарий добавил, что возможность увеличения минимального призывного возраста обсуждалась, однако было решено ограничиться только повышением верхнего порога — с 27 до 30 лет.

Смолин подчеркнул необходимость подобной инициативы для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.

До этого в правительстве РФ сообщили, что концепция федеральной системы подготовки граждан к военной службе продлена с 2030 до 2036 года. В документе говорится, что количество граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, должно снизиться в регионах до 17,5% в 2030 и до 16% в 2036 году.

Ранее в ВСУ заявили, что Россия «выдумывает» случаи с мобилизацией на Украине.

