В ЕС готовы разместить заводы оружейных компаний Украины на своей территории

Каллас: многие страны ЕС готовы разместить заводы Украины на своей территории
РИА Новости

Многие европейские страны выразили заинтересованность в размещении производства украинских оружейных компаний на своей территории. Об этом заявила заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Кая Каллас, передает РИА Новости.

Она также рассказала, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину после прекращения огня.

«Есть реальное желание укрепить мандат нашей военной миссии, чтобы предложить учения на Украине после заключения мирного соглашения», — добавила Каллас.

До этого стало известно, что немецкая оружейная компания Rheinmetall и украинский «Укроборонпром» подписали меморандум о создании третьего совместного предприятия для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов.

29 апреля агентство Bloomberg писало, что Rheinmetall резко увеличил продажи в связи с взятым европейскими государствами курсом на наращивание военно-промышленного комплекса. Сообщается, что только в первом квартале продажи компании выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором роста продаж стало увеличение заказов на бронированные грузовики и оружие.

Ранее Зеленский потребовал от Запада поставки 2,5 миллионов снарядов.

