Зеленский потребовал от Запада поставки 2,5 миллионов снарядов

Sky News: Зеленский потребовал от Запада передать Украине 2,5 миллиона снарядов
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал передать Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае введения режима прекращения огня. Об этом рассказал британскому телеканалу Sky News гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Зеленский сказал мне, что ему необходимо 2,5 миллиона [снарядов], если у них будет прекращение огня, и 4,5 миллиона — в противном случае», — рассказал он изданию.

По его словам, в настоящий момент Запада производит около 2 миллионов артиллерийских снарядов в год, но этого недостаточно. Паппергер подчеркнул, что 50% необходимых снарядов будут реализованы на заводах Rheinmetall.

Сообщается, что на полное восстановление артиллерийских запасов при нынешних условиях Европе потребуется 10 лет.

Rheinmetall AG — один из крупнейших производителей военной техники в Европе. С его помощью Германия вооружала Украине танками, БТР, системами ПВО и боеприпасами. Накануне оборонный концерн открыл в Унтерлюссе, недалеко от Ганновера, крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. На церемонии присутствовали глава компании Армин Паппергер, министр обороны Германии Борис Писториус, вице-канцлер Ларс Клингбайль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Рютте назвал роль Германии в милитаризации Европы.

