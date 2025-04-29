Rheinmetall резко увеличил продажи из-за наращивания ВПК Евросоюза

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall резко увеличил продажи в связи с взятым европейскими государствами курсом на наращивание военно-промышленного комплекса. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что только в первом квартале продажи компании выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором роста продаж стало увеличение заказов на бронированные грузовики и оружие. Сообщается, что продажи превысили прогнозы в €1,95 млрд и составили €2,31 млрд. При этом операционная маржа компании составила 8,7%.

Отмечается, что сейчас компания набрала рекордный портфель заказов в размере €62,6 млрд и готовится к дальнейшему росту продаж из-за грядущего смягчения налогово-бюджетной политики в Германии.

Сейчас в Rheinmetall ожидают, что в 2025 году продажи вырастут суммарно на 30%, а операционная маржа достигнет примерно 15,5%.

18 февраля глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на складах Европы и Украины кончилось оружие.

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