Во время обстрела Курской области пострадал полицейский

Хинштейн: во время обстрела села Скородное Курской области пострадал полицейский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Скородное Большесолдатского района, пострадал полицейский. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хиштейн.

Атака на населенный пункт была совершена при помощи беспилотника, уточнил он.

«В результате атаки вражеского БПЛА на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции. Он доставлен в Курскую областную больницу, у него слепые осколочные ранения», — рассказал Хинштейн.

Он призвал жителей региона быть осторожнее в приграничных районах поскольку там все еще небезопасно.

Хинштейн также сообщил, что во время работы в Курской области на мине подорвался журналист, оператор ВГТРК. В данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшему.

До этого ВСУ нанесли удар по Донецку. По словам мэра города Алексея Кулемзина, было зафиксировано прямое попадание дальнобойного вооружения по Киевскому проспекту. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома и учебное учреждение.

Ранее в Курской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ.