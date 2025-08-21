На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ

Хинштейн: житель Глушковского района получил ранения и травму при обстреле ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал житель Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что обстрел произошел прошедшей ночью.

«У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится под присмотром наших врачей в Курской областной больнице», — написал врио губернатора.

Хинштейн добавил, что жителям региона стоит воздержаться от поездок в приграничные районы из-за небезопасной обстановки.

Несколькими часами ранее Хинштейн сообщил, что в результате удара ВСУ по Курской области были повреждены четыре многоквартирных дома, здания школы и детского сада. При атаке никто не пострадал. Врио губернатора пообещал помочь с ремонтом всех повреждений. В данный момент специалисты осматривают территорию после обстрела.

Ранее житель Курской области оставил послание ВС РФ во время оккупации ВСУ.

