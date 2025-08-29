На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал три ошибки разбившегося в Польше летчика

Эксперт Воевода назвал критические ошибки пилота F-16 в Польше
Efrem Lukatsky/AP

Летчик разбившегося в Польше истребителя F-16 мог спастись, считает российский военный блогер, эксперт по боевой авиации Алексей Воевода. Об этом пишет «Российская газета».

По его мнению, польский летчик совершил три грубые ошибки. Сначала он неверно рассчитал маневр, промахнувшись по высоте на 150-200 метров. Это привело к тому, что самолет на выходе из пике ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Второй ошибкой стало то, что пилот выполнял петлю на форсаже. Но самым критическим эксперт назвал момент, когда пилот F-16 понял, что ситуация вышла из под контроля и не покинул самолет.

Аэропорт польского Радома закрыт после трагедии с F-16, произошедшей 28 августа. Тогда во время репетиции авиашоу разбился истребитель F-16 пилотажной группы «Тигры». Командир пилотажной группы польских ВВС майор Мацей Краковяк не успел катапультироваться.

Организаторы авиасалона в Радоме отменили показательные полеты — в том числе из-за повреждения взлетно-посадочной полосы.

Ранее на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29.

