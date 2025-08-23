ВВС Украины сообщили о крушении истребителя МиГ-29 и гибели пилота

Сегодня ночью на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, авария произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. В результате катастрофы погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь 1979 года рождения.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого другой пилот украинского F-16 — 26-летний Павел Иванов — погиб во время боевого вылета. В военном ведомстве выразили соболезнования семье пилота. В публикации подчеркивается, что украинские пилоты работают и используют максимум человеческих и технических возможностей, рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач.

Прошлой осенью Украина потеряла своих лучших летчиков, выступавших в США с просьбой о поставках стране истребителей F-16. Речь идет об Алексее Месе, который погиб на прошлой неделе после падения F-16 на Украине, а также об Андрее Пильщикове, который разбился в августе 2023 года во время тренировочного полета.

Ранее на Запорожье российские силы ПВО сбили украинский истребитель.