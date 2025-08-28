Авиашоу в Польше отменили из-за катастрофы с F-16

Международное авиационное шоу в польском Радоме, запланированное на 30—31 августа, отменено после крушения истребителя F-16. Об этом сообщил представитель оргкомитета в беседе с РИА Новости.

«Только что принято решение об отмене авиашоу. В этом году оно не состоится», — подтвердил собеседник агентства.

Истребитель F-16 ВВС Польши потерпел крушение во время репетиции, пилот самолета не выжил. В социальных сетях появились любительские видеозаписи, на которых запечатлен момент падения самолета. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости снижается к земле, после чего происходит падение и мощный взрыв.

Это уже не первая трагедия на авиашоу в Радоме. В 2009 году здесь разбился белорусский истребитель Су-27, два пилота не выжили. В 2007 году столкнулись два легкомоторных самолета.

23 августа стало известно, что на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. Авария произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. В результате катастрофы не выжил пилот — майор Сергей Викторович Бондарь 1979 года рождения.

Ранее российский истребитель перехватил американский противолодочный самолет над Черным морем.