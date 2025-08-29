Следователи установили еще одного штурмовика ВСУ, причастного к преступлениям против мирных жителей Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России (СК).

По информации следствия, Станислав Костенко в составе десантно-штурмовой бригады ВСУ в июне 2025 года незаконно пересек государственную границу и вторгся на территорию РФ в районе города Суджа в Курской области.

В СК уточнили, что Костенко, вооруженный АК-74 и гранатами, занял наблюдательное положение в лесополосе недалеко от Суджи, откуда следил за передвижением российских военных, а также препятствовал эвакуации местного населения. В ходе боевых действий бойцы ВС РФ задержали украинского штурмовика и в последствии передали следователям.

В отношении Костенко возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Следователи продолжают устанавливать мирных жителей, пострадавших от действий украинского боевика, а также фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры, уточнили в СК.

В конце июля сообщалось, что украинскому военному дали 16 лет колонии за преступления в Курской области.

Ранее двух украинских военных допросили по делу обвиняемых в терроризме россиян.