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Двух украинских военных допросили по делу обвиняемых в терроризме россиян

ТАСС: офицера ДРГ и пилота ВСУ допросили по делу Косяченко и супругов Туриевых
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Военный суд допросил осужденного украинского пилота Дмитрия Шиманского и находящегося под следствием диверсанта Дениса Ткаченко в рамках уголовного дела в отношении россиян Максима Косяченко, Татьяны Туриевой и ее супруга Дмитрия Туриева, обвиняемых в терактах на объектах РЖД. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, следствие установило связь между Шиманским и Ткаченко, для которых Косяченко и Туриевы приобрели несколько сим-карт и мобильные телефоны, использованные для терактов.

18 июня Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Туриевых и Косяченко. Их обвиняют в совершении терактов на объектах РЖД, минировании военных объектов РФ и атаке БПЛА на военный аэродром в августе 2023 года по заданию главного управления разведки минобороны Украины.

Судебное следствие проходит в закрытом режиме. Свою вину они отрицают.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК установил все этапы теракта на Крымском мосту.

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