Украинскому военному дали 16 лет колонии за преступления в Курской области

СК: служащий ВСУ получил 16 лет за вторжение в Курскую область

Украинскому военному, участвовавшему в вторжении в Курскую область Виталию Меланчуку, дали 16 лет колонии по статье о теракте. Об этом этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, мужчина пересек границу РФ осенью прошлого года.

«Меланчук, вооруженный автоматом АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал Государственную границу Российской Федерации через контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Суджанском районе Курской области, после чего прибывал на оборудованные наблюдательно-огневые позиции вблизи населенного пункта Леонидово Суджанского района и села Ольговка Кореневского района», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, Меланчук корректировал стрельбу по российским военнослужащим и гражданским объектам. Кроме того, запугивал мирных граждан и запрещал им эвакуироваться.

17 ноября 2025 года его задержали. Уточняется, что первые четыре года украинский военный проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Ранее двух украинских военных допросили по делу обвиняемых в терроризме россиян.