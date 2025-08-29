Офицера эстонского спецназа ликвидировали в Сумской области

В Сумской области ликвидировали высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам источника, Руст отправился на линию боевого соприкосновения на Украине в 2023 году в рядах третьего полка ССО.

«Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что офицер принимал участие в зарубежных операциях НАТО в Афганистане. В 2017 году он вступил в ряды сил специальных операций Эстонии, а в 2020 году участвовал в военных действиях в Мали.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Демченко, занимавшего должность офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи.

По словам источника в силовом ведомстве, данный полк обеспечивает связь оперативного командования «Восток» ВСУ. Собеседник также уточнил, что Демченко был ликвидирован «18 августа в результате ракетного удара».

Ранее войска РФ разбомбили полигон с колумбийскими наемниками в Сумской области.