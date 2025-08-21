В Днепропетровской области ликвидировали подполковника ВСУ

В Днепропетровской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Демченко, занимавшего должность офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

«Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи (пгт. Черкасское, Днепропетровской области)», — отметил источник.

По его информации, данный полк обеспечивает связь оперативного командования «Восток» ВСУ. Собеседник также уточнил, что Демченко был ликвидирован «18 августа в результате ракетного удара».

На прошлой неделе сообщалось, что российские вооруженные силы взяли под контроль все населенные пункты ДНР, которые находятся на границе с Днепропетровской областью.

Ранее ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области.