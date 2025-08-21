На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Войска РФ разбомбили полигон с колумбийскими наемниками в Сумской области

SHOT: ВС РФ уничтожили 50 колумбийских наемников в Сумской области
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полигон наемников из Колумбии уничтожен в Сумской области Украины, ликвидировано около 50 человек, пострадали 30. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили наемников к российско-украинкой границе из Харьковской области, пытаясь сдержать наступление Вооруженных сил России.

По данным SHOT, российские военные вывили полигон с колумбийцами по наводке местных жителей. Люди жаловались, что какие-то иностранцы-мародеры в поисках еды забирались в заброшенные дома. Всего на окраине села Алексеевка базировалось около 100 иностранных наемников.

ВС РФ нанесли авиаудар по месту дислокации колумбийцев бомбой ФАБ-1000. По данным канала, на этом же полигоне находился пункт управления беспилотниками «Дартс», которыми ВСУ постоянно атаковали Курскую область. Он также был уничтожен.

До этого в силовых структурах России сообщили, что командование ВСУ перебросило отряды колумбийских наемников для возвращения утраченных позиций в Сумской области.

В начале августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ и колумбийские наемники вели бои друг против друга.

