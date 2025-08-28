В Белгородской области оценили последствия атак ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атакам подверглись 36 населенных пунктов в семи районах. Украинские военные нанесли по ним удары с помощью 102 дронов, из которых 34 были перехвачены и уничтожены, и 24 снарядов.

Из-за действий ВСУ пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось. Повреждения получили 33 частных домовладения, пять предприятий, 11 транспортных средств, трактор, административное здание, социальный объект и склад.

«В Белгородском районе <...> совершены атаки восьми беспилотников <...>. В селе Нечаевка при атаке дрона пострадал мирный житель», — говорится в заявлении.

Населенные пункты в Валуйском муниципальном округе подверглись атакам с применением 11 БПЛА. Один из беспилотников нанес удар по автомобилю в селе Двулучное, в результате чего ранения получили два человека. Выжил один.

Еще восемь дронов были выпущены по селу Березовка в Борисовском районе, два — по населенным пунктам в Вейделевском районе. В Грайворонском районе зафиксировали удары девяти БПЛА. Населенные пункты в Краснояружском районе были атакованы 25 дронами и обстреляны 17 снарядами, а в Шебекинском муниципальном округе — семью снарядами и 31 беспилотником. В результате атак ВСУ пострадал житель села Новая Таволжанка.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА эвакуировали базу отдыха.