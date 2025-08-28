На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области оценили последствия атак ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 102 беспилотника по Белгородской области
true
true
true
close
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атакам подверглись 36 населенных пунктов в семи районах. Украинские военные нанесли по ним удары с помощью 102 дронов, из которых 34 были перехвачены и уничтожены, и 24 снарядов.

Из-за действий ВСУ пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось. Повреждения получили 33 частных домовладения, пять предприятий, 11 транспортных средств, трактор, административное здание, социальный объект и склад.

«В Белгородском районе <...> совершены атаки восьми беспилотников <...>. В селе Нечаевка при атаке дрона пострадал мирный житель», — говорится в заявлении.

Населенные пункты в Валуйском муниципальном округе подверглись атакам с применением 11 БПЛА. Один из беспилотников нанес удар по автомобилю в селе Двулучное, в результате чего ранения получили два человека. Выжил один.

Еще восемь дронов были выпущены по селу Березовка в Борисовском районе, два — по населенным пунктам в Вейделевском районе. В Грайворонском районе зафиксировали удары девяти БПЛА. Населенные пункты в Краснояружском районе были атакованы 25 дронами и обстреляны 17 снарядами, а в Шебекинском муниципальном округе — семью снарядами и 31 беспилотником. В результате атак ВСУ пострадал житель села Новая Таволжанка.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА эвакуировали базу отдыха.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами