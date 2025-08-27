Мощный пожар после падения дрона на дом в Ростове-на-Дону сняли на видео

В сети появились кадры сильного пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, в который врезался украинский беспилотный летательный аппарат. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах можно увидеть охваченную огнем крышу четырехэтажного здания. Звуков взрывов не слышно.

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область в ночь на 27 августа, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Один из дронов попал в дом в Ростове-на-Дону, там начался пожар. Люди сумели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 27 августа над Ростовской областью сбили 15 украинских беспилотников. Дроны сбили также над Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

