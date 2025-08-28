США направили военные корабли к берегам Венесуэлы

Военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

«ВМС США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также <...> была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка», — говорится в публикации.

Отмечается, что два ракетных эсминца USS Jason Dunham и USS Gravely в настоящее время находятся у берегов Венесуэлы. Эсминец USS Sampson стоит к югу от Панамы в Тихом океане. Кроме того, в регион направляются десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна. На их борту находятся в общей сложности более 4,5 тысяч американских военнослужащих. Также Вашингтон направит к берегам Венесуэлы ракетный крейсер USS Lake Erie и атомную подводную лодку USS Newport News. Пять из восьми кораблей оснащены крылатыми ракетами наземного базирования Tomahawk.

27 августа глава МИД Боливарианской республики Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэла обратилась к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с переброской американских боевых кораблей в Карибское море.

19 августа телекомпания NBC сообщала, что Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей.

Ранее США увеличили награду за информацию для ареста президента Венесуэлы.