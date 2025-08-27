На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венесуэла обратилась в ООН из-за развертывания американских кораблей в Карибском море

МИД Венесуэлы: Каракас обратился в ООН из-за кораблей США в Карибском море
close
Wikimedia

Венесуэла обратилась к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с переброской американских боевых кораблей в Карибское море. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава МИД Боливарианской республики Иван Хиль Пинто.

Он отметил, что Каракас обратился к Гутерришу с просьбой «о восстановлении здравого смысла» и выразил озабоченность в связи с развертыванием американских военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что является угрозой миру. На встрече венесуэльской стороны с координатором ООН обсуждалась эскалация Вашингтоном враждебных действий в регионе.

Глава МИД подчеркнул, что Управление ООН по наркотикам и преступности (UNDOC) считает Венесуэлу территорией свободной от «незаконных культур». Хиль указал, что ложные обвинения со стороны Соединенных Штатов в наркотрафике являются предлогом для агрессии против Боливарианской республики.

24 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал кампанию по мобилизации и набору в Боливарианскую национальную милицию в ответ на угрозу интервенции со стороны США.

19 августа телекомпания NBC сообщила, что Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей.

Ранее в России оценили перспективы столкновения США и Венесуэлы.

