Повреждены дома, загорелась крыша: что известно о ночной атаке дронов на Ростов-на-Дону

В ночь на 27 августа Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны в семи районах. Беспилотную опасность в области объявили в 21:45 мск 26 августа, а отменили — только к 6:00 мск сегодняшнего дня.
В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА повреждены не менее семи жилых домов, пишет региональный портал «Privet-Rostov.ru». Большинство из них — в Халтуринском переулке. При этом агентство ТАСС со ссылкой на городскую администрацию сообщило, что, по предварительным данным, «по предварительной информации, пострадали 11 домов различной этажности». В зданиях выбиты окна, а на улице лежат обломки и осколки стекла. Очевидцы сообщают, что перед ударом слышали за окнами жужжание мотора БПЛА, а затем — громкий взрыв.
У одного из домов загорелась крыша, сообщает «161.ru».
«Стоял такой гул, что стало жутко. Потом написали, что в центре большой пожар», — приводит портал слова одного из очевидцев.
Слюсарь подтвердил информацию о возгорании: по его словам, кровля четырехэтажного здания загорелась на площади 250 кв. м. На данный момент информации о пострадавших нет.
«Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал врио губернатора.
Он добавил, что утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу.
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в границах района, где пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Экстренным службам поручено организовать прием документов на выплаты у жильцов пострадавших домов и приступить к уборке места происшествия.
Кроме Ростова, беспилотники были сбиты в Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе, сообщил Слюсарь.
«По предварительным данным, люди не пострадали», — написал он.
При этом поражение украинских БПЛА привело к повреждениям. Так, в населенных пунктах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района в результате падения обломков были поражены фасадные конструкции, кровельные покрытия и въездные ворота нескольких жилых домов, а также припаркованный автомобиль.
В Новошахтинске фрагменты беспилотника упали на территорию частного домовладения, причинив ущерб крыше и кровле нескольких соседних зданий. Также пострадал автомобиль, расположенный в зоне падения обломков.
Местные власти сообщили, что было нарушено энергоснабжение одного из жилых домов. Специальные службы оценивают масштабы повреждений и ведут работу по восстановлению инфраструктуры.
Атака украинских БПЛА
Всего за ночь над Россией перехватили и уничтожили 26 украинских ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Над Ростовской областью из них — 15.
Еще четыре беспилотника сбили над Орловской областью, три — над Белгородской, по два — над Брянской и Курской областями.
Кроме Ростова-на-Дону, атаке подвергся Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации украинского БПЛА были повреждены три квартиры в двух жилых домах. Информация о возможных пострадавших уточняется. Специальные службы проводят осмотр территории и оценку ущерба.