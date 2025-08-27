Повреждены дома, загорелась крыша: что известно о ночной атаке дронов на Ростов-на-Дону

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В Ростове-на-Дону повреждены несколько жилых домов, у одного загорелась крыша на площади 250 кв. м, из здания эвакуировали 15 человек. Очевидцы рассказали, что слышали громкое жужжание мотора дрона, затем произошел взрыв. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, никто не пострадал, огонь уже локализовали. По данным Минобороны, в целом за ночь российские ПВО сбили 26 БПЛА, над Ростовской областью из них — 15.

В ночь на 27 августа Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны в семи районах. Беспилотную опасность в области объявили в 21:45 мск 26 августа, а отменили — только к 6:00 мск сегодняшнего дня.

В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА повреждены не менее семи жилых домов , пишет региональный портал «Privet-Rostov.ru». Большинство из них — в Халтуринском переулке. При этом агентство ТАСС со ссылкой на городскую администрацию сообщило, что, по предварительным данным, «по предварительной информации, пострадали 11 домов различной этажности». В зданиях выбиты окна, а на улице лежат обломки и осколки стекла. Очевидцы сообщают, что перед ударом слышали за окнами жужжание мотора БПЛА, а затем — громкий взрыв.

У одного из домов загорелась крыша, сообщает «161.ru».

«Стоял такой гул, что стало жутко. Потом написали, что в центре большой пожар», — приводит портал слова одного из очевидцев.

Слюсарь подтвердил информацию о возгорании: по его словам, кровля четырехэтажного здания загорелась на площади 250 кв. м. На данный момент информации о пострадавших нет.

«Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал врио губернатора.

Он добавил, что утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в границах района, где пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации . Экстренным службам поручено организовать прием документов на выплаты у жильцов пострадавших домов и приступить к уборке места происшествия.

В Эстонии обвинили Россию в падении украинского дрона. Он летел атаковать Усть-Лугу Эстонские власти сообщили о падении украинского БПЛА на фермерском участке в 40 км от Тарту... 26 августа 20:04

Кроме Ростова, беспилотники были сбиты в Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе , сообщил Слюсарь.

«По предварительным данным, люди не пострадали», — написал он.

При этом поражение украинских БПЛА привело к повреждениям. Так, в населенных пунктах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района в результате падения обломков были поражены фасадные конструкции, кровельные покрытия и въездные ворота нескольких жилых домов, а также припаркованный автомобиль.

В Новошахтинске фрагменты беспилотника упали на территорию частного домовладения, причинив ущерб крыше и кровле нескольких соседних зданий. Также пострадал автомобиль, расположенный в зоне падения обломков.

Местные власти сообщили, что было нарушено энергоснабжение одного из жилых домов. Специальные службы оценивают масштабы повреждений и ведут работу по восстановлению инфраструктуры.

Атака украинских БПЛА

Всего за ночь над Россией перехватили и уничтожили 26 украинских ударных беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Над Ростовской областью из них — 15.

Еще четыре беспилотника сбили над Орловской областью, три — над Белгородской, по два — над Брянской и Курской областями.

Кроме Ростова-на-Дону, атаке подвергся Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации украинского БПЛА были повреждены три квартиры в двух жилых домах. Информация о возможных пострадавших уточняется. Специальные службы проводят осмотр территории и оценку ущерба.