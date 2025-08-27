На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За три часа 13 БПЛА атаковали регионы России

Минобороны сообщило об уничтожении 13 дронов над пятью регионами России
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над пятью регионами страны 13 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Семь дронов перехватили в Ростовской области, по два БПЛА нейтрализовали в небе над Белгородской областью и над акваторией Черного моря, еще по одному — над Крымом и Смоленской областью.

Прошлой ночью украинские беспилотники тоже атаковали Ростовскую область. В Ростове-на-Дону были повреждены несколько жилых домов, у одного загорелась крыша на площади 250 кв. м, из здания эвакуировали 15 человек.

Очевидцы рассказали, что слышали громкое жужжание мотора дрона, затем произошел взрыв. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, никто не пострадал, огонь локализовали. По данным Минобороны, в целом за ночь российские ПВО сбили 26 БПЛА, над Ростовской областью из них — 15.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами