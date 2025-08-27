В центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных дронами домов
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В центре Ростова-на-Дону после атаки беспилотника ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

По данным ТАСС, обломки дрона повредили не менее семи многоквартирных домов.

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область в ночь на 27 августа, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Один из дронов попал в дом в Ростове-на-Дону, там начался пожар. Люди сумели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 27 августа над Ростовской областью сбили 15 украинских беспилотников. Дроны сбили также над Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее мощный пожар после падения дрона на дом в Ростове-на-Дону сняли на видео.

