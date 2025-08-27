На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области отразили очередную атаку украинских дронов

Слюсарь: силы ПВО ликвидировали дроны в семи муниципалитетах Ростовской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на среду, 27 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и нейтрализовали украинские беспилотники в семи муниципалитетах Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки в селах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района осколки повредили несколько фасадов, крыш и ворот частных домовладения, а также автомобиль.

Кроме того, обломки дрона приземлились во дворе частного дома в Новошахтинске, пострадали крыша и кровля соседних домов, также автомобиль. Глава региона отметил, что энергоснабжение одного из домовладений в этом районе было нарушено. Слюсарь добавил, что в ближайшие сутки будет оценен нанесенный региону ущерб.

До этого в Новобессергеневском поселении (Ростовская область) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с атакой украинских дронов, пострадали 11 домов. По словам главы Неклиновского района Василия Даниленко, в результате атаки пострадали двери, стены и кровли нескольких домов. Кроме того, в одном из зданий частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль.

Ранее в Ростове локализовали пожар после падения украинского дрона на жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
