На территории Эстонии нашли обломки украинского дрона

SHOT: в лесу Эстонии найдены обломки украинского беспилотника
Telegram-канал SHOT

Эстония предоставила свое воздушное пространство для атаки украинских дронов по Ленобласти. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT

По информации журналистов, 26 августа на территории Эстонии были обнаружены обломки украинского беспилотника. Их нашли в окрестностях озера Выртсъярв в 40 километрах от Тарту и примерно в 100 километрах от границы с Россией. На месте падения ударного дрона образовалась большая воронка, а также были обнаружены поражающие элементы, использовавшиеся для удара.

По предварительным данным, дрон упал в воскресенье, когда Вооруженные силы Украины проводили атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Как пишет SHOT, беспилотник мог сбиться с курса и упасть в лесу в Эстонии. В результате инцидента никто не пострадал.

Днем 26 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что осколки сбитого украинского беспилотника повредили в регионе стекла трех частных домов и автомобиль. По его словам, это произошло в деревне Загорье, в Сланцевском районе. Несмотря на повреждения, люди не пострадали.

Ранее появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Нижегородской областью.

