Уничтожение украинского дрона над российским регионом попало на видео

В сети появилось видео уничтожения российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На видео показан дрон, который движется по небу во время рассвета. В БПЛА попадает снаряд системы противовоздушной обороны. После этого на кадрах появляются густой черный дым и огненный шар. Запись, предварительно, сделана в Дзержинске.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов России, в том числе один — над Нижегородской областью.

Накануне, по данным оборонного ведомства, с 20:00 мск до полуночи средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

