Российские войска за сутки сбили 191 украинский дрон в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили шесть управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, боевые самолеты, ударные дроны и артиллерия группировок Вооруженных сил России нанесли поражение пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего атаки были зафиксированы в 142 районах, говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого в оборонном ведомстве информировали, что в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ появились подразделения беспилотных летательных аппаратов. Они помогают проводить химическую разведку, аэрозольную маскировку объектов и т.д.

Ранее британское СМИ сообщило, что Украина может проиграть России в гонке беспилотников.