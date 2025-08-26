СМИ сообщили, что Украина может проиграть России в гонке беспилотников

Украина рискует проиграть России гонку беспилотных летательных аппаратов в связи с разработкой российских дронов, которые невозможно заглушить. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, корреспонденты которого посетили украинский завод по производству беспилотников.

«Россия усовершенствовала предоставленные Ираном технологии, чтобы создать более быстрые и смертоносные версии беспилотников «Шахид». <...> Россия использует масштаб и количество, чтобы переиграть украинцев. Она также осваивает беспилотники, управляемые оптоволоконными кабелями, которые тянутся за ними и которые невозможно заглушить», — говорится в материале.

Как считает Sky News, тот, кто одержит верх в этом конфликте, вероятно, будет иметь преимущество в будущих войнах, и, если Запад хочет быть на стороне победителя, ему придется оказать Украине больше помощи, чтобы сохранить преимущество.

24 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит Украине $500 млн на дроны.

Ранее на Украине оценили возможности России по производству «Шахедов».