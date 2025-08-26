На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Украина может проиграть России в гонке беспилотников

Sky News: Украина рискует проиграть России в гонке беспилотных вооружений
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина рискует проиграть России гонку беспилотных летательных аппаратов в связи с разработкой российских дронов, которые невозможно заглушить. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, корреспонденты которого посетили украинский завод по производству беспилотников.

«Россия усовершенствовала предоставленные Ираном технологии, чтобы создать более быстрые и смертоносные версии беспилотников «Шахид». <...> Россия использует масштаб и количество, чтобы переиграть украинцев. Она также осваивает беспилотники, управляемые оптоволоконными кабелями, которые тянутся за ними и которые невозможно заглушить», — говорится в материале.

Как считает Sky News, тот, кто одержит верх в этом конфликте, вероятно, будет иметь преимущество в будущих войнах, и, если Запад хочет быть на стороне победителя, ему придется оказать Украине больше помощи, чтобы сохранить преимущество.

24 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит Украине $500 млн на дроны.

Ранее на Украине оценили возможности России по производству «Шахедов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами