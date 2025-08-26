В Минобороны РФ заявили о появлении подразделений БПЛА в войсках РХБЗ

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ появились подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

В материале отмечается, что беспилотные системы помогают проводить химическую разведку, аэрозольную маскировку объектов, а также специальную обработку техники и личного состава.

В апреле агентство ТАСС сообщало, что Минобороны РФ получило патент на роботизированный комплекс, который позволяет искать и безопасно изымать для утилизации радиационные вещества в местах заражения. Комплекс включает два беспилотника самолетного типа и два мобильных робототехнических средства, оснащенных детекторами излучения, системами связи и контейнерами для изъятия зараженных объектов.

Ранее в зоне СВО создали подразделение по обслуживанию техники.