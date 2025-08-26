На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны заявило об ударах по ВСУ и наемникам в десятках районов за сутки

Минобороны: российские войска атаковали объекты ВСУ и наемников в 142 районах
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии попали пункты управления, места запуска дронов, а также временные базы противника. Всего атаки были зафиксированы в 142 районах.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли авиаудары по позициям собственной 110-й бригады территориальной обороны в районе Березового Днепропетровской области. По данным ТАСС, удары могли быть нанесены из-за передачи координат 17-й бригады Нацгвардии в Березовом российским войскам.

Также в Минобороны РФ сообщили, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих.

Ранее стало известно об отказе ВСУ спасать своих раненых.

