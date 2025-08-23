На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о плане Украины вербовать африканцев в ВСУ

Эксперт Иванов: Украина вербует африканцев в ВСУ через свои посольства
Sofiia Gatilova/Reuters

Украина поспешно открывает посольства в странах Африки для вербовки местных жителей в ряды украинских вооруженных сил. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Он напомнил, что в начале 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал отправить африканских военных на Украину для участия в военных действиях против России. С тех пор Киев приступил к стремительному открытию посольств на африканском континенте, поделился эксперт.

Иванов добавил, что спешка в открытии дипломатических миссий напрямую связана с задачей по набору наемников в ряды ВСУ. Некоторые из них уже открыты, в том числе посольство в Нуакшоте в Мавритании (22 мая 2025 года), другие дипмиссии все еще находятся в процессе реализации.

В июне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что оружие с Украины попадает в руки террористов и преступных группировок, базирующихся в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о переброске Украиной оружия в Африку.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
