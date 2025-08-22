На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о переброске Украиной оружия в Африку

СОМБ: спецслужбы Украины используют посольства для переброски оружия в Африку
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Специальные службы Украины используют дипломатическое прикрытие посольств для переправы военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его словам, украинцы проводят работу в Африке скрытно. Техника и военные проходят через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и далее вглубь Мали.

Иванов добавил, что аналогичные схемы действуют и в других странах. Директор утверждает, что переброска же украинских инструкторов и беспилотников боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго осуществляется через посольство Украины в Киншасе. Также украинские дипломатические сотрудники в Алжире курируют поставки дронов на африканский континент.

В июне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что оружие с Украины попадает в руки террористов и преступных группировок, базирующихся в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее в Раде раскрыли, на что Зеленский тратит миллионы военной помощи.

Новости Украины
