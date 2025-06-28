Дипломат Жданова заявила, что оружие с Украины попадает к террористам в Африке

Оружие с Украины попадает в руки террористов и преступных группировок, базирующихся в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости заявила новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке», — сказала дипломат.

Жданова добавила, что в ходе спецоперации армии США против ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и пистолет-пулемет VZ.61 «Скорпион», которые передали Украине в марте 2023 года. По ее словам, незаконный оборот оружия представляет угрозу международному миру и безопасности.

16 июня заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия потребует от Украины уничтожить оружие, которое было передано республике в рамках поставок странами Запада. Замминистра отметил, что политические деятели, продолжающие отправлять вооружения, проявляют безрассудство.

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