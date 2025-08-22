Кабмин исключил форум «Армия» из выставок вооружений на 2025 год

Мишустин исключил форум «Армия» из списка выставок, проводимых в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении международного военно-технического форума «Армия» из перечня международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться на территории РФ в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В перечне международных выставок военного назначения, проводимых на территории РФ в 2025 году <...> позицию, касающуюся международного военно-технического форума «Армия-2025» исключить», — указано в документе.

12 июля текущего года правительство Российской Федерации утвердило перечень международных выставок военной продукции, проведение которых запланировано на территории России в 2026 и 2027 годах. В соответствии с утвержденным списком, в 2026 году планируется проведение следующих мероприятий: Международный военно-морской салон «Флот — 2026» в Санкт-Петербурге и Кронштадте (июнь), Международный авиационно-космический салон «МАКС — 2026» в городе Жуковский (июль-август), Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026» в городе Казани (сентябрь), а также Международная выставка и научная конференция «Гидроавиасалон — 2026» в городе Геленджике (сентябрь).

