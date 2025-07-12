Кабмин утвердил перечень выставок военной продукции

Правительство РФ утвердило список международных выставок военной продукции, которые пройдут в России в 2026 и 2027 годах. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Документ содержит два перечня: один для 2026 года, другой – для 2027 года. В них указаны запланированные международные выставки продукции военного назначения, проводимые на территории Российской Федерации.

Согласно спискам, в 2026 и 2027 годах в подмосковной Кубинке состоится Международная выставка «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России».

В частности, на 2026 год запланированы следующие мероприятия: Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026» в Санкт-Петербурге и Кронштадте (июнь), Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» в Жуковском (июль-август), Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026» в Казани (сентябрь), а также Международная выставка и научная конференция «Гидроавиасалон — 2026» в Геленджике (сентябрь).

В августе 2027 года в Кубинке пройдет международный военно-технический форум «АРМИЯ — 2027».

В мае в Екатеринбурге открылась экспозиция, представляющая трофейную технику, доставленную из зоны проведения специальной военной операции. Выставка носит название «Сила в правде — гордость и Победа!».

Ранее Зеленский сравнил оружие США и Европы с российским.