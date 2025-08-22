Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль девять населенных пунктов

Российские войска за минувшую неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в Донецкой народной республике и два — в Днепропетровской области. Об этом свидетельствует ежедневные сводки министерства обороны Российской Федерации.

В частности, подразделения группировки российских войск «Запад» завладели населенным пунктом Колодези в ДНР, подразделения «Юга» взяли Александро-Шультино и Катериновку в ДНР, подразделения группировки «Центр» — Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр ДНР.

Кроме того, в течение недели подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области.

21 августа Telegram-канал Mash сообщил, что около 150 военных Вооруженных сил РФ отразили атаки 2000 украинских солдат при обороне населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. За четверо суток российские бойцы отбили около 20 атак ВСУ.

Ранее российские солдаты уничтожили взвод украинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Константиновкой.