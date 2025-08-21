В ДНР почти 150 российских военных отразили атаку 2 тысяч солдат ВСУ

Почти 150 российских военных отразили атаку 2 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обороне населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, за четверо суток военные Вооруженных сил (ВС) России отбили около 20 атак украинских войск. Журналисты отметили, что это позволило российским бойцам удержать результат прорыва. В настоящее время под контролем ВС РФ находится 10-километровый участок от Федоровки до Кучерова Яра, следует из материала.

Mash пишет, что российские военные смогли соединиться с другими частями, дождавшись подкрепления.

20 августа боец ВС РФ с позывным «Проказник» рассказал, что российские военнослужащие на Красноармейском направлении в ДНР вышли из окружения ВСУ по открытому полю. По его словам, украинские солдаты зашли за спины российских военных, когда они готовились к штурму. ВСУ начали обстреливать позиции российских бойцов, в том числе из миномета.

Ранее советник главы ДНР рассказал о ходе боевых действий под Константиновкой.