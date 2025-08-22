Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Катериновку, Русин Яр и Владимировку в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Речь идет о селах Русин Яр и Катериновка, а также поселке Владимировка.

21 августа Telegram-канал Mash сообщил, что около 150 военных Вооруженных сил РФ отразили атаки 2000 украинских солдат при обороне населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. По информации журналистов, за четверо суток российские бойцы отбили около 20 атак Вооруженных сил Украины. В результате им удалось удержать результаты прорыва на данном участке фронта, а в последствии соединиться с другими подразделениями ВС РФ.

В тот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие практически выбили бойцов ВСУ с позиций в поселке Клебан-Бык в районе города Константиновки. Как он сказал, в настоящее время на этом участке фронта остаются только точечные очаги сопротивления.

20 августа Кимаковский рассказал, что подразделения ВС РФ начали бои на южных подступах к Константиновке.

Ранее российские солдаты уничтожили взвод украинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Константиновкой.