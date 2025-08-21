На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник главы ДНР рассказал о ходе боевых действий под Константиновкой

Кимаковский: ВС РФ практически выбили украинских военных из поселка Клебан-Бык
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие практически выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в поселке Клебан-Бык, расположенном в районе города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Противник практически выбит с территории населенного пункта Клебан-Бык», — сказал он.

Кимаковский добавил, что на данном участке фронта остаются только точечные очаги сопротивления.

20 августа советник главы ДНР заявил, что военные Вооруженных сил РФ начали бои на южных подступах к Константиновке. По словам Кимаковского, российские солдаты сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов. Он подчеркнул, что украинские формирования несут крупные потери на данном участке фронта.

15 августа министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили взвод украинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в районе села Клебан-Бык под Константиновкой. В ведомстве уточнили, что задачу выполнили расчеты БПЛА и артиллерии группировки российских войск «Юг».

Ранее формирования ВСУ под Константиновкой попали в огневой мешок.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
