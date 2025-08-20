На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области

Российские силовики разгромили ДРГ в Брянской области
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Российские силовики в Брянской области разгромили диверсионную группу (ДРГ) Службы спецопераций Украины . Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что трое участников диверсионной группы были ликвидированы, еще трое — задержаны. Диверсантов обучали сотрудники западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии — они планировали совершить теракты на российских транспортных объектах.

Отмечается, что задержанные дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в 2024-м и подготовке к другим терактам. По данному факту возбуждены уголовные дела, рассказали в ФСБ.

В конце июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская ДРГ предприняла попытку захватить участок трассы в Луганской народной республике, но была отброшена российскими подразделениями с потерями. После столкновения украинские формирования отступили, преодолев пешком более полутора километров в зоне боевых действий. По предварительным данным, Киев потерял до 25 человек.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ нового нападения на Курскую область.

