Командир украинской ДРГ рассказал о подготовке терактов в России

Командир украинской ДРГ Жук рассказал о подрыве моста под Брянском
В Брянской области при ликвидации диверсионной группы был задержан ее капитан Александр Жук, который признался, что по поручению Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины его направили в российское приграничье для совершения террористических актов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района осуществлена группой из военнослужащих Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Салашак Максим Валерьевич, позывной Фокс», — сказал Жук.

Согласно материалам ФСБ России, обезвреженная в Брянской области ДРГ в сентябре 2024 года по указанию куратора от Главного управления Минобороны Украины А. Колодко в Белгородской области осуществила подрыв железной дороги в Новооскольском районе, а в мае 2025 года - автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. Из-за этого произошло крушение пассажирского поезда «Климов — Москва». Позднее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост был подорван именно в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Ранее стали известны подробности подготовки диверсантов, обезвреженных в Брянской области.

